Il commento di Matteo Marani negli studi di Sky Sport: "Il lavoro di Gasperini è senza dubbio straordinario. Da 5 anni l'Atalanta viaggia sul livello delle big, e ora faccio un'iperbole: perché non allena lui la Juventus? Perché la Juve è allenata da Pirlo e l'Atalanta da Gasperini? Parliamo tanto di merito, allora mi domando: ha vinto le ultime due panchine d'oro, ha trasformato una provinciale in una grande, ha fatto bene in Europa e l'Atalanta ha un fatturato da 240 milioni di euro e 80 sono dovuti alle plusvalenze. Ma chi ha permesso queste plusvalenze? È un allenatore che migliora la rosa e credo solo la Roma l'abbia realmente cercato. Fossi un grande club europeo io oggi punterei su Gasperini. Tornando a Pirlo, gli attribuisco pochissime colpe. È al suo primo anno in Serie A ed è un allenatore senza esperienza."