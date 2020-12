3









Le notizie emerse oggi sull'interrogatorio a Luis Suarez da parte dei magistrati della Procura di Perugia in merito al suo "esame farsa" di settembre ha naturalmente risvegliato uno dei tanti temi cari agli anti-juventini. Parli di Suarez, parli potenzialmente di Juventus, anche se l'effettivo coinvolgimento del club bianconero è tutto da dimostrare.

Qua sotto potete trovare una rassegna delle tipologie di commenti che si sono rincorsi oggi su Twitter: da chi invoca penalizzazioni per la Juve a chi ironizza sulla possibilità che la Juve non sia coinvolta... c'è pure un commento al vetriolo del giornalista Paolo Ziliani