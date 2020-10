5









"Passano i giorni, le settimane e gli avversari, siano il Crotone o il Barcellona, e ancora non si capisce cosa possa diventare la Juventus, e soprattutto quando. Se non è bastato lo scudetto a salvare Allegri e Sarri, che linea di credito avrà Pirlo?". La domanda arriva dalle colonne di Repubblica e attraversa tutta l'opinione pubblica, social ovviamente compresi.



L'ATTACCO - "Sarà pure un predestinato ma per adesso sembra di più un dilettante, ha di sicuro in mente una visione ampia, ha coraggio, cerca i giovani ma gli avranno detto che qui il tempo non c’è, non è mai esistito, da Einstein a Boniperti è sempre stato un concetto relativo: qui esiste solo il tempo di vincere, e chi perde non è da Juve. Qualche volta, hanno deciso che neppure chi vince lo è”, le parole di Crosetti. Che sottolinea come questa squadra sia "impacciata anche quand’è al completo, una massa vaga di campioni e comprimari spinti verso un futuro che da qualche parte forse c’è, dove non si sa”. Una Juve messa male e soprattutto in preda a una crisi di improvvisazione: "Non si può mai improvvisare contro il Barça, però la stramba Juve nascente di Pirlo sembra non saper fare altro. Anche i cambi nel finale hanno dato l’impressione di essere solo tentativi casuali".