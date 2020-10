In questi giorni stiamo facendo le pulci alla Juventus e al suo momento di difficoltà in vista della gara di domani sera contro il Barcellona, tra cantiere Pirlo ed emergenza difesa. Ma non dobbiamo dimenticare che anche il Barça è in forte crisi e verrà all'Allianz Stadium piena zeppa di problematiche interne, aggrappandosi ai "ragazzini terribili" Ansu Fati e Pedri.



Grazie al punto della situazione tracciato da Calciomercato.com, stiliamo la lista delle difficoltà che sta vivendo il club blaugrana alle porte della sfida di Champions League contro la Juve