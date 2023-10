"Come fa a non essere un vantaggio l’assenza di coppe? Allegri non vuole sentirselo dire, in modo da evitare che a qualcuno si insinui l’idea che la Juve lotti per lo Scudetto. Dovrebbe dare alla carica ai giocatori", le parole di Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport. Il giornalista ha poi aggiunto sul match contro l'Atalanta: "Oggi è una partita difficile perché non ha l’attacco. Gioca Kean che è stato fermo quasi 10 giorni. Se Allegri avesse detto non siamo con la miglior formazione avrebbe detto una verità migliore sul vantaggio/non vantaggio nel giocare le coppe. La Juve ha bisogno a Bergamo di fare punti se vuole rimanere lì, altrimenti se dovesse perdere diventerebbe complicato".