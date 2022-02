"Se la Juve fosse davvero questa e se Vlahovic, sotto trattamento Bremer dopo una potente dose di Demiral, non fosse la cura sperata (solo una breve crisi di rigetto?) risulterebbe dura anche col Villarreal". Così ha commentato Ivan Zazzaroni nel suo editoriale per il Corriere dello Sport. E ha aggiunto: "5 pareggi nelle ultime 12 non fanno volume e possono complicare qualsiasi inseguimento".