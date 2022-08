Atterrato in Turchia e pronto a diventare un nuovo giocatore del, Driesha risposto anche alla domanda di un cronista relativa al suo possibile trasferimento alladopo la fine della sua esperienza al. Ecco le sue parole: "Se ho rifiutato la Juventus? Sono venuto qui, adesso sono qui e sono felice. Quest'accoglienza è incredibile, non me l'aspettavo. Questi tifosi sono pazzeschi. Vogliamo fare cose speciali, il Galatasaray è il miglior club della Turchia".