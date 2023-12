O meglio, non si può vincere sempre nel modo in cui è abituato Massimiliano Allegri, con un solo gol di vantaggio o di corto muso che dir si voglia, semplicemente perché non tutte le avversarie ti mettono nelle condizioni di farlo.. Lalo ha provato sulla sua pelle a Marassi, contro untutt'altro che intenzionato ad arrendersi dopo l'1-0 firmato da Federico Chiesa.La partita valida per la 16^ giornata di Serie A ha fatto ricomparire qualche fantasma di troppo di fronte alla squadra bianconera, rimasta impigliata nella ragnatela di quel solito non-gioco che, insieme all'aggravante della mancanza di cattiveria, si è trasformata in una vera e propria trappola., una forza che finora l'Inter capolista è riuscita ad auto-alimentare a suon di gol e prestazioni, dei singoli e del collettivo.In altri termini, non sempre gli episodi possono girare per il verso giusto.La strada è ancora lunga, ma quell'aeroplano di carta deve irrobustirsi con un po' di ferro. Perché la distanza dal cielo fa in fretta ad assottigliarsi...