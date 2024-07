Le parole di Enrico, la diretta sul canale youtube de ilBianconero.com "Chi venderei se fossi in Cristiano Giuntoli? Dico tre nomi senza pensarci troppo: De Sciglio perché secondo me non ha dimostrato nulla alla Juventus. Arthur non è un giocatore da grande squadra, un buon giocaotre non è uno scarto ma non è da Juventus. Al terzo posto proprio Kostic. Mi libererei di lui, di difficile inquadramento in uno scacchiere tattico dove devi tenere palla".