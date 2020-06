1









La parola d'ordine per il calcio italiano è ripartire. Ci siamo quasi, il countdown verso il 12 giugno è già iniziato da qualche giorno: sarà la Juventus tirare sul il sipario nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan (si partite dall'1-1 dell'andata); poi, l'eventuale finale il 17 prima di rituffarsi nel campionato.



SPORTIVITA' - La voglia di ricominciare è tanta, i giocatori scalpitano alla Continassa e non vedono l'ora di tornare in campo per mantenere il primo posto e conquistare un altro, ennesimo, scudetto. A una condizione, però: "No allo scudetto a tavolino, se ci si ferma è meglio non assegnare nulla". Facile dirlo se si è più giù in classifica, meno scontato quando a parlare è chi occupa il primo posto e decide di mettere il buon senso davanti ai proprio interessi. A parlare, infatti, è stato Leonardo Bonucci, che ha dato una lezione di sportività da applausi. E forse a qualcuno sono fischiate le orecchie.



DIFFERENZE - Già, perché in questi mesi c'è chi ha fatto di tutto per giocare, chi voleva ricominciare poco dopo lo stop perché "il calcio deve andare avanti". Polemiche, botte e risposte accesi e anche qualche tentativo di raggirare le regole imposte per prevenire il coronavirus. Dalle parti di Formello, infatti, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha deciso di andare contro il protocollo organizzando una partitella tre contro tre. Non esattamente un comportamento da prendere come esempio. La Juve ha rispettato tutte le regole: i cancelli della Continassa si sono riaperti soltanto appena c'è stato l'ok e prima del via libera agli allenamenti di gruppo i giocatori hanno lavorato individualmente dividendosi in turni.



SENZA STOP - Tutto studiato nel dettaglio, come il calendario della Serie A per arrivare a fine campionato in questa situazione d'emergenza. La speranza è che una volta ripartiti (il 20 e 21 giugno ci saranno i recuperi della 25a giornata, la Juve scenderà in campo il 22 a Bologna) si vada fino in fondo senza la necessità di un ulteriore stop. Se cosi dovesse essere, Bonucci non ha dubbi: "Non sono favorevole ad altre ipotesi, nascerebbero un sacco di storie, polemiche, ricorsi...". Storie già viste, soprattutto quando c'è la Juve di mezzo. Lo sa anche il difensore bianconero, che oggi ha dato a tutti una lezione di sportività.