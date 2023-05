Il 22 maggio la Corte Federale d'Appello si riunirà per decretare la nuova penalizzazione alla Juve nel processo legato alle plusvalenze. I giudici devono definire la nuova sanzione, ma, come scrive Tuttosport,Per togliere i bianconeri da tutte le coppe servirebbero ad oggi 21 punti di penalizzazione. Ma l'afflittività potrebbe essere anche escludere la Juve dalla Champions League, anche se in teoria, far scivolare i bianconeri dal secondo al terzo posto sarebbe già di per sé una pena "afflittiva".Come riporta il quotidiano, c'è un esempio recentissimo che può "aiutare" la Juveche le aveva permesso di collocarsi all’ottavo posto della classifica di Serie B, dunque di restare in zona playoff.