La verità è questa: se c'è la Juve, o comunque una Juve diversa, c'è anche lo Stadium. O almeno una risposta. I decibel dello Stadium dovrebbero misurarsi con la stessa unità di misura del coraggio della squadra: al salire dell'uno, sale anche l'altro; al diminuire dell'altro, scende proprio tutto il resto.Nessuno ha iniziato a vedere fantasmi. Anzi: tutti hanno spinto per ribaltare le solite paure e trasformarle in rabbia per la reazione. Necessaria.Ma la partita dello Stadium, ben diversa da quella vista in campo, si è giocata soprattutto sui singoli. L'applausometro ha designato Dybala come uomo chiave della squadra e della stagione. Impossibile non innamorarsi della sua partita, della sua attitudine, di quanto ha compiuto e di quanto inevitabilmente saprà dare. Dal gol alle giocate, ha mosso a suo piacimento una Juve che è sembrata vivissima nei primi minuti, salvo poi calare. Anche di presunzione, poiché convinta di avere risultato e avversario in pugno.Nella ripresa, il divario tecnico è aumentato e il tifo ha iniziato a ricordarsi la bellezza di una squadra senza tempo. In questo hanno aiutato le fiammate di Chiesa, imprendibile, ma anche gli interventi di Locatelli e le letture di Danilo, oltre a qualche movimento di Morata per il quale non sono mancati i mugugni sull'azione malamente sprecata a porta spalancata. Comunque, tutto bene quel che finisce bene. E quel che finisce in particolare con standing ovation: tanta roba, quella riservata a Dybala. Molto sentita anche per Bonucci. Stupenda e interminabile, quella destinata a Morata, subito dopo il gol. Un grande abbraccio che sembrava una preghiera: cadere fa parte del gioco, rialzarsi è dna Juventus.