”. Così parlòdopo Inter-Juventus, a proposito die del suo impiego nella difesa a tre. L’ormai ex tecnico bianconero iniziava a interpretare l’exploit del tedesco contro l’Atletico come un fatto circostanziato, determinato cioè da un contesto tattico particolare e, soprattutto, da un’ atmosfera particolare. Bisognava osare quella sera, serviva una partita d’attacco nella metà campo avversaria, una partita irrazionale, di puro slancio, contro una squadra che molto probabilmente si sarebbe chiusa nel pullman parcheggiato davanti alla propria porta. Ecco le condizioni. Ecco il pragmatismo di Allegri, un allenatore che difficilmente ragiona per assoluti.. E contro l’Inter in effetti fu un’altra partita, un altro Can, perché l’atteggiamento dei nerazzurri (rispetto a quello dell’Atletico) e quello della Juve (rispetto a se stessa) determinarono un contesto di gioco differente. Dopo un quarto d’ora Allegri lo riportò di nuovo a centrocampo, insoddisfatto per l’andamento della gara. Da allora fino all’ultima partita con la Samp, soltanto un’altra volta si è rivisto il tedesco in difesa. Nell’ultima mezz’ora contro l’Atalanta, addirittura in una difesa a quattro.– Emre Can, nei tre, contro l’Atletico, si è dimostrato validissimo nel difendere in avanti. Nell’accorciare in preventiva e nelle riaggressioni asfissianti. Del resto è tedesco e per di più ha giocato nel Liverpool di Klopp, il maestro indiscusso del calcio heavy metal fondato sul gegenpressing.Poteva contare infatti sulla copertura di Bonucci, che lo assicurava alle spalle, come assicurava alle spalle l’altro compagno di reparto Chiellini, più aggressivo che mai.Ecco, secondo Allegri Emre Can si esalta ed è utile da difensore in questo contesto. Quando la squadra è tutta riversata nella metà campo avversaria, in assedio.– A volte Allegri decideva di tenere la squadra più ‘bassa’. Altre volte la squadra subiva il palleggio degli avversari, ed era costretta a difendere in quel modo, nella propria metà campo. Come avvenne ad esempio contro l’Inter, per merito del fraseggio corto dei nerazzurri. Ecco un’immagine tratta dal primo quarto d’ora dell’ultimo derby d’Italia.In questo stile difensivo infatti si va meno a caccia dell’uomo, virtù prediletta da Emre Can, per praticare maggiormente una difesa posizionale, più speculativa. In un contesto del genere serve quella esperienza e quel particolare tipo di sensibilità e fisicità che ben incarnano i rappresentanti della ormai sciolta BBC.Non tanto e non solo per la difesa a quattro, loro marchio di fabbrica, quanto piuttosto per l’idea di pressing alto connessa al loro tipo di gioco.All’arrivo di Guardiola al Bayern, Emre Can fece le valigie, Sarri potrebbe usare la sua bravura nel difendere in avanti ‘alla Allan’, da mezzala destra, mentre se guardiamo ora i centrali di Pochettino e Klopp, sono tutti altissimi e imponenti, e difensori puri.– Nella difesa a quattro, anche allo stato attuale, vale a dire non considerando i possibili colpi di mercato di questa estate, significherebbe sacrificare uno tra Bonucci e Chiellini, cosa che francamente ritengo improbabile.Anche contro l’, in quell’ultima mezz’ora, era lui, Bonucci, non Emre Can il vero regista difensivo.E, va notato, per ribadire il concetto, contro un’Atalanta che nella ripresa si era molto abbassata.Qui però se Zapata fa la giocata giusta (appoggiandosi al compagno o voltandosi dall’altra parte) anziché intestardirsi palla al piede verso il lato debole juventino, per i bianconeri sono dolori.Vedete il 2 vs 1 ignorato da Duvan dalla parte di Cuadrado? In una difesa a quattro, naturalmente, l’ aggressività da centrocampista del tedesco potrebbe essere pagata a caro prezzo.– Ciò detto,Le abilità che deve possedere un difensore sono tante, e alcune di queste sono molto sottili, quasi impercettibili. Magari un giocatore (tipo Emre Can per Allegri) è molto bravo negli anticipi, nell’uno contro uno lontano dalla propria area, però poi quando si trova all’interno del rettangolo rosso fatica a proteggere la porta, o è eccessivamente irruento e interventista. O ancora, non è così forte di testa, o si posiziona male col corpo rispetto a porta, traiettoria e portiere.Vi lascio, a proposito, con un ultimo esempio, ancora tratto da Juve-Atalanta.Sopra vedete l’intercetto di Barrow sul passaggio di Szczesny per Bernardeschi. È l’ultima occasione dell’Atalanta.Sopraggiunge solo De Roon al limite, e Barrow gliela scarica.Al momento del tiro dell’olandese (ne uscirà un bruttissimo tiro),. Questo sicuramente per evitare che il pallone arrivi a uno dei due atalantini accorrenti sul suo lato (tra cui il suo uomo, Zapata).Anche se previene un eventuale ultimo passaggio, non consente per questo all’eventuale tiratore (De Roon) di mirare un punto qualsiasi dello specchio? Chiellini o Bonucci avrebbero protetto la porta così? Aprite un ventaglio immaginario, dal pallone ai pali. Emre Can ne resterà fuori. Il che significa fuori da ogni traiettoria potenzialmente letale.