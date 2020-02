Il 2 febbraio del 2014 la Juventus affronta l'Inter allo Stadium di Torino. Con un 3-1 senza storia la squadra di Antonio Conte spazza via i deludenti nerazzurri di Walter Mazzarri e si impone grazie ai gol di Stephan Lichtsteiner, Giorgio Chiellini e Arturo Vidal. A nulla serve il gol di Rolando al minuto 71, se non a regalare il gol della bandiera agli ospiti. La Vecchia Signora è lanciata verso il terzo scudetto consecutivo e verso il record assoluto di punti in Serie A, 102 a fine campionato. Si tratta della 100esima vittoria contro l'Inter tra tutte le competizioni.​