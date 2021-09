Nel suo editoriale per calciomercato.com, Stefanoha analizzato le parole post partita di Massimiliano: "Addirittura Allegri nel post-gara assumendosi le evidenti colpe ha puntato il dito contro le sue sostituzioni sbagliate perché secondo lui, contro un Milan privo dei suoi attaccanti titolari Ibrahimovic e Giroud, si sarebbe dovuto coprire ancora di più, ricorrendo praticamente al “catenaccio”. Se non l’avessimo sentito direttamente probabilmente non ci avremmo creduto.Resta decisamente la sensazione di una squadra incompleta, di un gioco che tarda assolutamente a decollare così come di una classifica horror che vede la Juventus posizionata in zona retrocessione.Che Allegri fosse arrugginito era anche lecito aspettarselo ma che partisse così male nemmeno il suo nemico più acerrimo avrebbe potuto ipotizzarlo.."