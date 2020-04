Edgar Davids, ex centrocampista della Juventus è intervenuto insieme a Fabio Cannavaro durante una diretta Instagram. Ecco le sue parole: "Ajax? Si insegna a capire il calcio. Ovunque la matematica è sempre la stessa. Con l’Ajax è così. Quando si è giovani si gioca come la prima squadra. All’Ajax tu devi attaccare, dopo costruire e inventare. La scuola italiana è molta difensiva. Mi piace molto la disciplina. Sapete chi fa cosa, non puoi sbagliare. Da noi si può creare ovunque, non c’è tanta disciplina in difesa. Da noi si dice che è più bello l’attacco. Ho visto anche Conte… Quando noi giocavamo alla Juve, lui era abituato a giocare. Ora si comincia a giocare da dietro".



"Arrivo in Italia? Quando sono arrivato in Italia ho capito che quando arrivi in un altro Paese devi cambiare. Se non cambi non puoi essere un grande giocatore. A volte i giocatori bravi vanno in una squadra fuori ma non va. Quando vai in un Paese diverso ti devi abituare. Se riesci a capire e cambiare puoi essere un grande giocatore. In Italia un allenamento dura 3 ore… Da noi due allenamenti duravano 3 ore".



