Antonio Scurati, famoso scrittore napoletano, ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle sue passioni calcistiche giovanili: "Mio papà mi trasmise il tifo per la Juventus. ​E da ragazzi si fanno piccole follie. Come quando a Campo San Lorenzo montammo una tenda con i miei amichetti per vedere insieme la finale di Coppa Campioni dell’83 con l’Amburgo, in tv. Pioveva e rischiavamo di restare fulminati con i fili elettrici che pendevano dal palazzo, mentre Magath segnava la nostra delusione. Quel tifo poi svanì quando la Juve lasciò partire Zidane.