L'emergenza Coronavirus non sembra placarsi e sta mettendo in ginocchio tutti. Non solo il calcio, ma anche le istituzioni scolastiche. Ieri, in serata, è stata presa una decisione riguardo Juve-Milan in programma mercoledì allo Stadium, ovvero quella di giocare a porte aperte il match anche se con alcune limitazioni per i residenti ​in Lombardia, Veneto ed Emilia, oltre a chi vive in provincia di Savona. Sui social però è scoppiato un vero e proprio putiferio, in quanto il consiglio regionale ha deciso nella chiusura delle scuole per un'altra settimana. Scuole chiuse e Stadium aperto, insomma, una decisione che non ha trovato proprio tutti d'accordo.



SCUOLE CHIUSE - ​Secondo quanto riportato dall'Ansa, in Piemonte le scuole resteranno chiuse fino all'8 marzo. Lo ha deciso il presidente della Regione, Alberto Cirio, a fronte della richiesta di cautela espressa da medici e pediatri e dopo aver sentito il Ministro della Salute: "A fronte della riapertura delle scuole decisa dal Governo a partire da oggi, il Piemonte aveva ritenuto necessario un percorso più cauto e graduale, alla luce della sua posizione di confine e delle interconnessioni con la vicina Lombardia, l'area più colpita dal contagio da Coronavirus". La decisione di giocare Juve-Milan a porte aperte ha scatenato un vero putiferio, in molti si chiedono perché in Piemonte le scuole resteranno chiuse mentre allo Stadium andrà in scena la semifinale di Coppa Italia. Nella gallery alcuni dei commenti social. Juve-Milan è già infuocato