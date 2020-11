Il Monza è uno dei club più ambiziosi della Serie B. E non potrebbe essere altrimenti, dato che i suoi vertici societari sono abituati a vincere. La squadra di Berlusconi e Galliani ha parecchie frecce al suo arco, tra cui un ragazzo arrivato nel mercato invernale della scorsa stagione dalla Juventus. Non dalla prima squadra, ma dall'Under 23 allora allenata da Pecchia. Parliamo di Dany Mota Carvalho, talentuosissimo attaccante portoghese (nell'Under 21 lusitana è la riserva di Leao del Milan) che a gennaio 2020 la Juve ha ceduto al Monza per 4 milioni di euro e che ieri ha segnato il suo primo gol in Serie B nella vittoria monzese contro il Frosinone. Chissà che l'anno prossimo non sfiderà la Juve in A...