Scuola Calcio Juventus: le date degli Open Day gratuiti

1° PERIODO - Dal 29 Aprile al 10 Maggio 2024 (allenamenti sospesi il 1° Maggio)

2° PERIODO - Dal 20 al 31 Maggio 2024

3° PERIODO - Dal 10 al 21 Giugno 2024

Scuola Calcio Juventus: impianti e orari disponibili per ogni annata

Annata 2013 martedì e venerdì dalle 17:45 alle 19:15

Annata 2014 lunedì e giovedì dalle 17:45 alle 19:15

Annata 2015 martedì e giovedì dalle 17:45 alle 19:15

Annata 2016 martedì e giovedì dalle 17:45 alle 19:15

Annata 2017 lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 19:30

Annata 2018 lunedì e mercoledì dalle 17:00 alle 18:00

Annata 2019 lunedì e mercoledì dalle 17:00 alle 18:00

Annata 2014 martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00

Annata 2015 lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00

Annata 2016 lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.00

Annata 2017 lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.00

Annata 2018 lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

Annata 2019 lunedì - mercoledì 17.00 - 18.00

Annata 2013 martedì e giovedì dalle 17.45 alle 19.15

Annata 2014 martedì e venerdì dalle 17.45 alle 19.15

Annata 2015 lunedì e giovedì dalle 17.45 alle 19.15

Annata 2016 lunedì e mercoledì dalle 17.45 alle 19.15

Annata 2017 lunedì e mercoledì dalle 17.45 alle 19.15

Annata 2018 lunedì e mercoledì o mercoledì venerdì dalle 17.30 alle 18.30

Annata 2019 lunedì e mercoledì o mercoledì venerdì 17.30 18.30

Annata 2013 martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00

Scuola Calcio Juventus: iscrizioni alla stagione 2024/25

Laè già al lavoro per pianificare la stagione 2024/25. In attesa che vengano definiti i dettagli per le per perfezionare l'iscrizione alla nuova annata sportiva, sono già state ufficializzate le date degliaperti alle bambine e i bambiniDi seguito ecco i periodi in cui verranno organizzati gli Open Day Gratuiti. Ogni bambino/a potrà partecipare ad un massimo di tre allenamenti per periodo. Sarà necessario iscriversi agli allenamenti desiderati con almeno 48 ore d'anticipo.Le informazioni riguardanti date e prezzi per l'iscrizione alla Scuola Calcio Juventus Sisport per la stagione 2024/25 non sono ancora disponibili. Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati tempestivamente sul sito ufficiale di Sisport.