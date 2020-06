Alla serieA di calcio femminile partecipano 12 squadre, per un totale di 22 giornate. Dopo 16 giornate, la Juventus ha

44 punti, +9 sulle 2^,+10 sulla 4^con ancora 18 punti a disposizione. Per AA è giusto assegnagli il titolo “ha meritato lo Scudetto sul campo” Sul campo? pic.twitter.com/XZNuImYPWd — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 26, 2020

La Juventus Women ha vinto il campionato femminile per la terza volta consecutiva anche se questa volta il verdetto è arrivato a tavolino con la Juve che stava comunque dominando il campionato : ""A nome di tutta la Juventus e in particolare dei dirigenti, delle calciatrici e dello staff tecnico delle Juventus Women desidero ringraziare il Consiglio Federale e il Presidente, Gabriele Gravina, per aver deciso l’assegnazione dello scudetto 19-20 - ha commentato ieri il presidente Andrea Agnelli -. Il nostro percorso di calcio femminile ha dimostrato “sul campo” di meritare questo titolo, il terzo consecutivo in tre anni di attività. Siamo orgogliosi di annoverare nella nostra rosa molte componenti della Nazionale, che ha appassionato il nostro paese l’estate scorsa durante gli ultimi mondiali".Parole che non hanno convinto il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi che su Twitter ha scritto: "Alla serieA di calcio femminile partecipano 12 squadre, per un totale di 22 giornate. Dopo 16 giornate, la Juventus ha 44 punti, +9 sulle 2^,+10 sulla 4^con ancora 18 punti a disposizione. Per AA è giusto assegnagli il titolo “ha meritato lo Scudetto sul campo” Sul campo?"