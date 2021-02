Un Dejan Stankovic orgoglioso della sua Stella Rossa, eliminata in Europa League dal Milan con due pareggi, si è presentato ai microfoni di Sky Sport nel postpartita. Parlando naturalmente in italiano, lingua che ha coltivato giocando in Lazio e soprattutto Inter, ha parlato anche della lotta al vertice in Serie A: "Il Milan deve migliorare, negli ultimi 20 giorni è andato così così. Il campionato dipende solo dall’Inter, per la squadra che ha è favorita per lo scudetto". Coi nerazzurri Stankovic ha conquistato il Triplete nel 2010.