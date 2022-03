La 28ª giornata di Serie A ha restituito un nuovo assetto alle prime quattro posizioni in classifica: davanti a tutti c'è ora il Milan, che grazie alla pesantissima vittoria a Napoli ha mantenuto invariati i due punti di vantaggio sull'Inter - che però deve ancora recuperare una partita, contro il Bologna - e staccato proprio gli azzurri, ora a -3. Napoli che deve guardarsi anche indietro, visto la Juventus è lontana quattro lunghezze. Contestualmente, la squadra di Allegri ha approfittato della sconfitta dell'Atalanta a Roma e adesso conserva sei punti di vantaggio sulla Dea (al netto della partita da recuperare per Gasperini contro il Torino). Insomma, ora il quarto posto è tutto nelle mani di De Ligt e compagni.



A Torino, però, aleggia sempre più una parola: "Scudetto". Nonostante la prestazione poco brillante contro lo Spezia e le ripetute puntualizzazioni di Allegri al riguardo, nell'ambiente e tra i tifosi serpeggia quella che al momento sembra ancora una chimera. Ma il calendario - con uno scontro diretto contro l'Inter da giocare in casa - potrebbe trasformarla in una speranza? Ecco gli scenari per arrivare al 3 aprile (data da confermare) con concrete ambizioni tricolori. SFOGLIA LA GALLERY