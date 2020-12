Diversi ex giocatori della Juventus si stanno pronunciando in questi giorni sulle possibilità della Juventus di vincere lo scudetto, che ad oggi assumerebbe le sembianze di un'impresa. Queste ad esempio le parole di Fabrizio Ravanelli: "Si può fare assolutamente, con entusiasmo, carattere e umiltà. La storia della Juve dimostra che compiere queste imprese è nelle sue corde, nel suo Dna: deve soltanto crederci ed essere determinata". Oggi Penna Bianca è opinionista di JTV, il canale tematico del club bianconero, insieme a un ex compagno come Moreno Torricelli.