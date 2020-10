Queste le parole di Marco Tardelli a Sky Sport: "All'Inter non manca nulla per colmare il gap con la Juventus, i nerazzurri hanno la rosa migliore del campionato. Certo, bisogna vedere come va avanti questa situazione particolare che stiamo vivendo, ma l'Inter può andare in fondo e puntare allo scudetto. Pirlo? Sta lavorando bene e deve continuare a farlo con serenità, con l'appoggio della squadra se si vuole un allenatore per il futuro. Non è certo un difensivista, per il suo calcio bisogna dargli i giocatori giusti. Deve migliorare soprattutto il centrocampo. Visto anche il problema di Ronaldo, al momento è un po' un'incognita. Deve riuscire ad assorbire le idee di Pirlo per poter poi andare avanti tranquilla.".