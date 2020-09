Al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa) va in scena la finale per lo scudetto Primavera femminile: Juve-Roma. Mentre la prima squadra della Juventus Women ha già iniziato la nuova stagione con le prime 3 giornate di campionato, le ragazze bianconere, allenate da quest'estate da Silvia Piccini, vivono oggi l'atto finale della 2019-2020, con la possibilità di aggiudicarsi il loro primo titolo di campionesse nazionali dopo aver già sconfitto la stessa Roma nella finale del Torneo di Viareggio a febbraio.

Segui qui la cronaca in diretta:

69' - Girandola di cambi negli ultimi 6 minuti: per la Roma, dentro Pienzi e Massa per Ferrara e Petrara; nella Juve, dentro Talle e Distefano per Musolino e Carrer

63' - Ammonita la stessa Musolino per un fallo su Petrara sulla trequarti

61' - ACCORCIA LA JUVE! L'1-2 è opera di Maria Letizia Musolino con una punizione celestiale all'incrocio

56' - Occasionissima per la Roma: Petrara si fa ipnotizzare da Soggiu sul più bello

52' - La Roma ricomincia a spingere come nel primo tempo, soprattutto sulla fascia destra. Landa non arriva per un soffio su un cross sul secondo palo

49' - Traversa colpita da Ippolito con un esterno destro da fuori area!

46' - Inizia il secondo tempo con due sostituzioni nella Juve: fuori Scarpelli e Arcangeli, dentro Ippolito e Fatner

INTERVALLO

43' - Problemi per Battistini, che costringe la Roma al primo cambio del match: entra Zannini al suo posto

32' - Soggiu deve neutralizzare un altro tiro giallorosso: Landa per Petrara, che gira rasoterra col mancino a centro area. Para il portiere bianconero

27' - Raddoppio Roma, Petrara! La numero 9 giallorossa dai 20 metri trova una palombella mancina che scavalca Soggiu e s'insacca sotto la traversa

15' - Ancora pericolosa la Roma da azione di corner: incornata di Corrado che scheggia la traversa

13' - Miracolo di Soggiu su colpo di testa ravvicinato di Massimino da azione di corner

11' - Occasione anche per la Juve: ci prova Scarpelli, Ghioc chiude sul suo palo. Sul corner seguente, una serie di batti e ribatti con la difesa della Roma che chiude in lieve affanno

6' - Dall'altra parte, Soggiu si distende bene per deviare in corner una conclusione insidiosa della solita Corelli

5' - La Juve prova a gettarsi in avanti, Arcangeli finisce giù ma è tutto regolare.

3' - Vantaggio Roma: Alice Corelli raccoglie un rilancio lungo e sorprende la difesa alta della Juve: scappa via a Giordano e buca Soggiu sul suo palo

1'- La Roma dà il calcio d'inizio

LE FORMAZIONI

JUVENTUS: Soggiu; Giordano, Caiazzo, D'Auria, Bertucci; Arcangeli, Giai, Musolino, Carrer; Scarpelli, Beccari. All. Piccini

ROMA: Ghioc; Battistini, Pacioni, Corrado, Massimino; Ferrara, Severini, Vigliucci; Corelli, Landa, Petrara. All. Melillo