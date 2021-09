? Spero nel". Intervistato dai microfoni di Radio Anch'io lo Sport, l'ormai ex presidente delEnricoha parlato anche della lotta per il titolo, esprimendo il suo personale desiderio per la vittoria finale del campionato. "Mi auguro sia l'anno del Napoli, ne sono stato tifoso come del Genoa. Sono felice che la stagione sia cominciata con sei successi. Con l'entusiasmo e le capacità hanno tutti gli ingredienti per raggiungere questo sogno. Spero per loro e dico anche "Forza Napoli!"".