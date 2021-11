Stefano Pioli ieri sera ha potuto esultare per la decima vittoria del suo Milan in 11 giornate di Serie A, un risultato che tiene vivissima la lotta punto a punto col Napoli per lo scudetto. Una lotta che sembra ormai non vedere più protagonista la Juventus, sprofondata a -16 dall'accoppiata di testa. A tal proposito, nel postpartita di Roma-Milan 1-2 su Dazn, l'allenatore rossonero è stato interpellato sull'argomento legato alle possibilità di scudetto dei bianconeri. Questo il pensiero di Pioli: "Non credo che la Juventus sia fuori dai giochi.