Nello stesso pomeriggio, sconfitta della Juve col Benevento e poi vittoria del Milan sulla Fiorentina per 3-2. Così a Sky Sport nel postpartita l'allenatore rossonero Stefano Pioli: "Noi siamo partiti con ben altri obiettivi, ossia entrare nelle prime 4. Però ora ci troviamo lì, mancano 10 partite e ci giocheremo tutto fino in fondo. Lavoriamo in modo che questa stagione possa essere positiva fino alla fine. Onestamente non mi aspettavo la sconfitta della Juventus contro il Benevento, è stata proprio una sorpresa. Ma nel calcio non puoi dare nulla per scontato!"