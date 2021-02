Il derby di Milano ha messo i bastoni tra le ruote alle ambizioni scudetto del Milan, che era stato sorpassato in cima alla classifica dall'Inter nello scorso turno in seguito alla sconfitta per 2-0 con lo Spezia, e oggi nella stracittadina di San Siro ha incassato un pesante 3-0 che proietta la squadra di Conte a +4 sui rossoneri. Così nel postpartita l'allenatore milanista Stefano Pioli: "Se ci avessero detto a inizio stagione che saremmo arrivati in questo momento a questo punto della classifica, avremmo fatto i salti di gioia. Questo comunque non deve farci dimenticare il nostro percorso, ultimamente non siamo riusciti a mettere sul campo il massimo della nostra qualità, bisogna rialzare il livello in tante situazioni, dal recupero palla all'intensità".