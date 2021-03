Questa l'opinione di Gianluca Pagliuca sullo scudetto, espressa alla Gazzetta dello Sport: "Spero che l'Inter lo vinca perché se lo merita. Ha sfruttato l'uscita dalla ChampionsLeague trovando il passo giusto in campionato. Sono stati bravi, bravi, bravi. Ah, anche Antonio Conte lo è stato: per un certo periodo si è preso un po' di... nomi ma ha tirato dritto e scavato il solco. Nonostante quella incredibile sconfitta col Benevento, però, io non do mai per finita la Juventus: arrivo a dire che i bianconeri sono quasi più temibili del Milan".