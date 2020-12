Diversi ex giocatori della Juventus si stanno pronunciando in questi giorni sulle possibilità della Juventus di vincere lo scudetto. Queste le parole di Simone Padoin: "Crederci fino in fondo, con la consapevolezza di essere i più forti e nel contempo che non si può più sbagliare. Noi facemmo un’impresa, ma la differenza rispetto a oggi sono le avversarie: allora non riuscirono a mantenere il nostro ritmo, adesso il Milan, che è la vera sorpresa e si sta autoconvincendo di poter tornare a vincere, e l’Inter, attrezzata per lo scudetto e senza le Coppe, hanno ridotto la distanza e possono essere concorrenti davvero pericolose".