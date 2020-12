L'ex direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport, Paolo De Paola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove, tra le altre cose, ha parlato della stagione della Juventus: "Forse con Sarri si sarebbe potuto vedere il tridente ma con Pirlo no. Lo ha detto anche lui. Dybala è un'alternativa a Morata, ma lo spagnolo adesso è nettamente più in forma. Scudetto? Non c'era mai stato un distacco così dalla vetta, forse solo con Allegri, ecco perché secondo me la Juventus è fuori dalla lotta. Lo do per perso ormai".