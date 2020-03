VOTA QUI NEL SONDAGGIO DEL BN!

La Figc oggi, al termine del Consiglio straordinario convocato per combattere l'emergenza coronavirus, ha proposto tre ipotesi per portare a termine la stagione di Serie A: "Un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B".