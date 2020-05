3









Arrivano conferme sul piano di Gravina nel caso in cui la Serie A si fermi. Come riporta Il Corriere dello Sport il capo della FIGC sta pensando ad un finale di stagione senza scudetto a tavolino ma con retrocessioni. Niente tricolore per la Juventus, quindi, visto che l'assegnazione del titolo non sarebbe fondamentale per la prossima stagione e in particolar modo per la comunicazione alla Uefa dei partecipanti alle coppe europee. La Juve ovviamente sarebbe qualificata alla prossima Champions League con Inter, Lazio e Atalanta. Ma niente tricolore anche se potrebbero far scuola gli altri campionati. In Francia ad esempio il PSG è stato incoronato campione.



RETROCESSIONI - Il piano per ciò che riguarda le retrocessioni prevederebbe invece un "travaso" di sole due squadre dalla A alla B. Due scendono dal massimo campionato (le ultime due) e due salgono dalla cadetteria. Chiaro che non si scongiurerà il problema ricorsi la secondo il Corsport Gravina è intenzionato a percorrere questa strada. Il tutto ovviamente se la stagione dovesse terminare in maniera prematura. Secondo Il Messaggero non ci sono buone notizie in questo senso visto che il protocollo medico presentato al Governo sarà quasi certamente bocciato dal comitato tecnico-scientifico con la Serie A che verrà fermata.