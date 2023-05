Caro @lapoelkann_ tu che hai cuore, educazione e lo stile dell’Avvocato, cosa pensi del media manager della #Juve? Si può fare meglio, o no? pic.twitter.com/ASLKCml1Mi — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 4, 2023

"Caro Lapo Elkann, tu che hai cuore, educazione e lo stile dell’Avvocato, cosa pensi del media manager della Juve? Si può fare meglio, o no?", così Maurizio Pistocchi commenta il tweet della Juventus che aveva fatto i complimenti al Napoli per lo scudetto vinto con una frecciatina."Visto i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto" questo era il post pubblicato dalla Juve,