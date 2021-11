L'ex calciatore dell'Inter,, ha compiuto 79 anni. In occasione del suo compleanno, la trasmissione di Rai Radio 1, Un giorno da pecora, lo ha intervistato. Mazzola si è soffermato sul derby di Milano, ma anche sulla lotta scudetto: "L'Inter meritava di vincere contro il Milan. Io avrei fatto tirare anche il secondo rigore a, non so come mai non lo abbia fatto. Chi vince il campionato?sarà una lotta tra Napoli e Inter e". Infine, un giudizio sul cambio in panchina: "A mepiaceva, però ogni tanto serve anche la novità".