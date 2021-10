Sandroè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della lotta. Se pochi mesi fa aveva indicato come principale candidata alla vittoria la, ora l'ex giocatore esclude i bianconeri e punta tutto su tre squadre. "Sarà un affare tra. È normale che, se non vincessero i nerazzurri, io tiferei per il Napoli". E sul caso: "Assurdo, il calcio va vissuto con gioia, sostenendo la propria squadra e non facendo gesti come quello di cui è stato bersaglioa Firenze. Questa gente va punita".