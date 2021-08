Dopo l'addio in estate di Çalhanoğlu, l'ex Real Madrid ha scelto di indossare la 10 rossonera prendendosi in mano la trequarti di Pioli. Dopo il gol decisivo realizzato ieri sera in Sampdoria–Milan, Brahim ha parlato così ai microfoni di DAZN:«Sono molto contento per la squadra e per i tifosi che ci hanno seguito fino a qui. Sono felice, è il modo migliore per iniziare il campionato ma adesso dobbiamo ancora allenarci per migliorare tanti aspetti. Noi siamo ambiziosi, ma pensiamo partita dopo partita. Quest’anno è difficile perché tutte le squadre sono forti, ma sono contento di tutta la squadra e sono felicissimo per il mister e per i tifosi. Sogno scudetto? Giochiamo partita dopo partita, poi vediamo".