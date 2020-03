2









È da tempo che non si ipotizzano date di un ritorno in campo, il coronavirus ha preso una piega per certi versi inaspettata gettando incertezza soprattutto sulle tempistiche del ritorno alla normalità. In uno scenario del genere, se la Serie A dovesse ripartire, ci si spingerà a giugno, luglio inoltrato, sempre con il problema di un calendario con poche date, che andrebbe poi incastrato con quello delle coppe nazionali ed europee. La pausa forzata, inoltre, potrebbe ribaltare le sorti della classifica. Stando a quanto riporta Tuttosport, Lotito e la Lazio sono stati da più parti accusati di voler fare i loro interessi, ovvero di riprendere a tutti i costi il campionato in un Paese stretto dall’emergenza Covid-19, ma al rientro, tutti potrebbero pagare il conto di un lungo stop, Juve, Inter e biancocelesti compresi. Nessuno vuole lo Scudetto a tavolino, ma in caso di ripresa, i piani alti della graduatoria sarebbero più combattuti che mai.