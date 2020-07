Repubblica elenca i motivi per cui la Lazio non deve mollare il sogno scudetto: "Nonostante i guai, comunque, la Lazio non si arrende. E prova a concentrarsi sugli aspetti positivi: Leiva e Cataldi sono recuperati, Luiz Felipe quasi, l’infortunio alla caviglia di Milinkovic non preoccupa più di tanto e insomma la squadra ha voglia di ripartire. Necessario per i biancocelesti vincere a Lecce, martedì, per restare in corsa, sperando in un passo falso della Juve contro il bel Milan visto all’Olimpico. A confortare Inzaghi, soprattutto, il ritorno di Ciro Immobile, vero trascinatore del gruppo, sempre motivato e concentratissimo sia sugli obiettivi di squadra che personali".