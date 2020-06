La sfida per lo Scudetto sta per ripartire, dopo gli oltre tre mesi di sospensione del campionato. Così, Juventus e Lazio si fronteggiano a distanza, in attesa dello scontro diretto del 20 luglio che, forse, potrebbe decidere le sorti del tricolore. In casa Lazio ci credono, malgrado lo stop. Soprattutto, ci crede Simone Inzaghi: il tecnico biancoceleste, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ha un bonus sul proprio contratto in caso di vittoria finale del campionato. 500 mila euro cash di premio, oltre all'aumento automatico dello stipendio, che salirebbe così a 3 milioni di euro a stagione (attualmente 2).