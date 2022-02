Così Dusan Vlahovic a DAZN, parlando anche di scudetto: "Era importantissimo vincere questa partita, dopo le soste è sempre più difficile, abbiamo avuto l’approccio giusto. Devo ringraziare compagni e mister che mi hanno aiutato tanto. Sto cercando di capire come funziona, devo lavorare ancora più forte. La cosa più importante e fare gol ma io voglio migliorare anche nel resto, come meglio smarcamenti e nel palleggio, Allegri mi ha detto di stare calmo e di non avere ansia. Scudetto? La Juve punta sempre agli obiettivi più alti, a fine stagione facciamo i conti. L’esultanza con Dybala? È stata spontanea".