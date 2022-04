Alla festa de Il Foglio, Andrea Agnelli ha parlato così della lotta scudetto, cavandosela con una battuta: "Scudetto? Con due punti in 4 giornate può ancora succedere di tutto, io spero possa arrivare un suicidio collettivo e noi le vinciamo tutte". Poi sulla nuova governance della Serie A: "La Juventus è filo-governativa per principio, noi dialoghiamo con chi sta al governo. Casini ha grandissime competenze tecnico-ammministrative, è conoscitore del calcio e può rivelarsi un ottimo presidente per la Lega”.