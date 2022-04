Evaristo Beccalossi ex giocatore ed attuale direttore sportivo è stato intervistato da Il Mattino ed ha parlato della corsa Scudetto. Queste le sue parole:



SCUDETTO - "Penso che l'Inter abbia qualcosa in più rispetto alle altre: alla forza e alla consapevolezza di uno scudetto già vinto nella scorsa stagione, sono riusciti a superare il momento di difficoltà che qualche mese fa sembrava averli spazzati fuori dalla lotta. Il derby perso in rimonta contro il Milan sembrava poterli penalizzare a livello morale, ma approfittando anche dei passi falsi delle altre due, la squadra di Inzaghi ha dimostrato tutto il suo valore. La svolta della stagione è stata la vittoria sul campo della Juve, ha dato alla squadra la convinzione necessaria per provare la rincorsa".