Sulle frequenze di Radio Marte Fulvio Collovati si è espresso con grande chiarezza su quale sia secondo lui la squadra con le maggiori qualità per vincere lo scudetto: "​L’Inter ha un vantaggio, ha una grande rosa. Non gioca Dzeko, fa gol Sanchez contro il Cagliari. Non gioca Barella e fai giocare Sensi o Gagliardini. Poi il campionato offre tante sorprese, quindi non so come arriveranno le squadre in condizione".

Per i nerazzurri, attualmente in testa alla classifica di Serie A davanti a Milan, Atalanta e Napoli, si tratterebbe eventualmente della conferma dello status di campioni d'Italia, nonché della seconda stella.