Filippo, campione olimpico di atletica e noto tifoso bianconero, ha detto la sua sullain ottica. Ecco le sue parole ai microfoni di Sportitalia: "Finché la matematica non lo esclude spero sempre nello scudetto, così come devono fare secondo me tutti i tifosi delle squadre inseguitrici. Il Napoli ovviamente è la favorita".