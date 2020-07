2









Festeggiamenti belli, seppur nel vuoto dello Stadium. Ci sono tutti, c'è pure la dirigenza. Chi manca? Maurizio Sarri. Che ha esultato, che ha sorriso, che ha abbracciato i colleghi ma non i suoi ragazzi. Il tecnico ha infatti deciso di abbandonare subito il campo per tornare negli spogliatoi: una scelta singolare, che in pochi s'aspettavano. E che va registrata.



IL MOTIVO - Chiaro che il motivo potrà chiarirlo soltanto il tecnico bianconero. Chiaro che questo resti un giorno storico. Ma il gesto finale di Sarri ha già scatenato polemiche e questioni sui social. Il motivo l'ha svelato Sky Sport ma era facilmente intuibile: il tecnico è 'scappato' per andare a fumare una sigaretta. La festa negli spogliatoi poi l'ha colpito. E c'è stata la classica 'doccia' di schiuma da barba da Cuadrado.