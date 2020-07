Ha vinto lo scudetto al primo anno di Juventus Adrien Rabiot. Ecco le sue parole a JTV: "Sono molto felice. E stanco dopo una partita del genere. Del resto, è sempre difficile vincere qua in Italia: è un campionato più fisico di quello francese. Questa gioia è una gran ricompensa per tutti gli sforzi in stagione. Una stagione molto strana, non è stato facile ripartire, abbiamo lavorato molto seriamente per riprendere dopo il lockdown e speriamo di poter festeggiare il prima possibile insieme ai tifosi. Ma la stagione non è finita, bisogna rimanere concentrati nelle prossime due partite che restano in stagione in vista della Champions League"