Che spasso la diretta Instagram di Pjanic che ha ripresa la festa scudetto della Juventus negli spogliatoi. Cori, urla, balli (Matuidi show man) e felicità che aveva pervaso tutti, con un ospite speciale. Durante la videochiamata è apparso anche Medhi Benatia, ex difensore bianconero molto amico del bosniaco e rimasto legatissimo a tutta la squadra, con cui ha festeggiato. Giocatore per giocatore, si è voluto congratulare con tutti, con Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala, Cuadrado e tanti altri. Adesso gioca nell’Al-Duhail, ma il cuore di Benatia batte anche per la Juve: “Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”.